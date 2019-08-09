«Загар хотелось бы сохранить на более длительный срок» Анна Минакова — о средствах по уходу за кожей

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакоа рассказывает, каким образом можно поддержать загар, а также устранить последствия неудачного.

В череде рабочих будней отпуск забывается очень быстро. А хотелось бы, чтобы ощущение его и прекрасное чувство, что ты отдохнул, не покидало подольше. И не только чувство. Загар тоже хотелось бы сохранить на более длительный срок. Как этого добиться, а кроме того, как сохранить кожу отдохнувшей, я спросила автора проекта betterskin.ru, бьюти-директора журнала Esquire Ирину Урнову.

Первое, что стоит сделать после отпуска, как считает Ирина, — это позаботиться об увлажнении кожи. В этом поможет увлажняющая сыворотка, маска или даже курс ампул, который за одну-две недели вернет коже необходимый уровень влаги. «Продлить жизнь загару поможет именно увлажнение. Если кожа слегка шелушится, пригодится либо мягкий скраб, либо легкий пилинг с кислотами — гликолевой, миндальной, молочной»,— рассказывает Урнова.

Купить кислотные средства можно в виде лосьона, сыворотки или дисков, пропитанных составом. Подойдут и кремовые кислотные пилинги, которые используются как маски. Наносят их 1-2 раза в неделю. Кислоты, а также средства с ретинолом могут помочь и при пигментных пятнах, возникающих при недостаточной защите от солнца. Конечно, если пятна не слишком яркие — с такими уже только к профессиональному косметологу.

И то, что волнует многих — как сохранить загар дольше? «Если загар смывается слишком быстро, помогут средства для автозагара. Сейчас у многих марок появились капли, сыворотки, лосьоны, которые проявляются постепенно, выглядят естественно и не оставляют разводов. Например, в линейке Clarins есть специальный бустер, который можно добавлять к любому средству ухода, к тому же крему, а у бренда James Read найдется пара десятков средств, включая легкий спрей-дымку для автозагара»,— поясняет Урнова.

Если все же вдруг переусердствовали с автозагаром, то воспользуйтесь специальным средством для его удаления. Например, от марки St. Moritz.