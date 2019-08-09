Суд не поверил цессному слову

Ростовский арбитражный суд отказался включить ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка) в реестр требований кредиторов волгодонской компании «Донбиотех» вместо «Завком-инжиниринг» из Тамбова. «РСХБ-Финанс» заявил, что выкупил у этой фирмы права требования к «Донбиотеху». «Завком-инжиниринг» является кредитором-заявителем в деле о банкротстве волгодонской компании, которая с марта находится в процедуре наблюдения. Суд посчитал, что «РСХБ-Финанс» действует злонамеренно исключительно с целью получения контроля над процедурой. Юристы считают отказ необоснованным, но отмечают, что решение ростовского суда может быть отменено вышестоящими инстанциями.



Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд Ростовской области не удовлетворил заявление ООО «РСХБ-Финанс» о замене фирмы «Завком-Инжиниринг» в реестре требований кредиторов ООО «Донбиотех» в рамках дела о банкротстве этой компании (информация об этом есть в картотеке арбитража).

Напомним, компания «Донбиотех» строит завод по переработке зерна в Волгодонске. В марте в отношении нее ввели процедуру наблюдения по заявлению тамбовской фирмы «Завком-Инжиниринг», с которой компания не смогла расплатиться за поставку оборудования. «РСХБ-Финанс» является дочерней структурой Россельхозбанка, на кредиты которого «Донбиотех» строил завод. После введения процедуры наблюдения банк предъявил компании требования на 12,3 млрд руб. Однако, Россельхозбанк не намерен банкротить «Донбиотех». Ранее в банке “Ъ-Юг” говорили, что рассчитывают по ходу наблюдения привести в порядок финансовые дела компании.

Согласно материалам арбитражного дела, заявление о замене кредитора было мотивировано тем, что права требования «Завком-Инжиниринг» к «Донбиотех» в размере 25 млн руб. перешли к «РСХБ-Финанс» на основании договора цессии. Однако, суд принял во внимание, что структура Россельхозбанка является одним из участников ООО «Донбиотех» с долей 5%. При этом судья отметил, что «РСХБ-Финанс» потребовал замены только после того, как «Завком-Инжиниринг» был включен в реестр кредиторов, то есть спустя почти месяц после заключения договора цессии. Суд решил, что «РСХБ-Финанс» специально выжидал «в целях обхода законодательства в части невозможности включения в реестр требований кредиторов» участников должника. Такие действия были названы судом злонамеренными, и направленными исключительно на то, чтобы получить контроль над процессом банкротства «Донбиотеха».

«В рамках настоящего дела действие ООО «РСХБ-Финанс» не отвечают стандарту добросовестного поведения, в связи с чем в удовлетворении заявления о замене кредитора в реестре должно быть отказано», — говорится в определении арбитража.

Запрос “Ъ-Юг” в Россельхозбанк с просьбой прокомментировать ситуацию в пятницу остался без ответа.

Таким образом, структуре Россельхозбанка не удалось получить статус кредитора-заявителя в деле о банкротстве «Донбиотеха». По словам партнера юридической компании «Сотби» Владимира Журавчака, главным преимуществом кредитора-заявителя является право выбрать кандидатуру арбитражного управляющего должника. Юрист согласен с мнением суда о недопустимости выбора управляющего кредитором, аффилированным с должником, как «РСХБ-Финанс» с «Донбиотехом».

Однако, господин Журавчак отмечает, что в данном деле о банкротстве управляющий уже назначен. «Заявление о правопреемстве было подано уже после введения наблюдения и назначения временного управляющего, что исключает довод о намерении нового кредитора перехватить управление процедурой банкротства. В этой связи представляется, что судебный акт об отказе в правопреемстве будет пересмотрен судами вышестоящих инстанций», - считает Владимир Журавчак.

Руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков говорит, что в сложившейся ситуации «Завком-Инжиниринг» по-прежнему остается кредитором-заявителем в деле о банкротстве «Донбиотеха». «По нашему мнению, отказ суда может стать основанием для расторжения договора уступки между «Завком-инжиниринг» и «РСХБ-Финанс», — считает юрист.

ООО «Донбиотех» создано в 2010 году известным предпринимателем Вадимом Варшавским. Компания в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik реализует проект по созданию в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот (лизина), глютена и комбикормов. На сайте «Донбиотеха» стоимость комплекса заявлена в размере $160 млн. Средства на реализацию проекта предоставил Россельхозбанк в виде кредита. Мощности по переработке составят 250 тыс. т зерна в год. Изначально запуск комплекса планировался в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. Сейчас реализация проекта приостановлена, в 2018 году начался его технический и финансовый аудит (продлится до сентября этого года).

Предварительно «Донбиотех» планирует выполнить корректировку проектной документации по объекту в течение первого полугодия 2020 года и возобновить строительство во втором полугодии.

Вадим Водолазов