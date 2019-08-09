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Мэрия Краснодара сносит кафе «Каскад» в «Городском Саду»

К демонтажу павильона летнего кафе «Каскад» мэрия приступила сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Для того чтобы снести объект площадью 50 м2 уйдет несколько дней. Сейчас ломают кирпичное основание помещения.

Октябрьский райсуд принял решение о сносе этого и еще одного рядом стоящего объекта в 2016 году. Собственник «Каскада» демонтировал один из них, однако летнее кафе продолжало работать. Как отметили в мэрии Краснодара, строительство на этом месте других предприятий общепита не предусмотрено, земельный участок станет продолжением зеленой зоны парка.

В июне в «Городском Саду», также по решению суда, было снесено помещение кафе узбекской кухни «Шелковый путь». Под демонтаж попали два строения общей площадью более 350 кв. м.

Андрей Ульченко


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