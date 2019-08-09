Депутат ЗакСа предложил снизить налог на плавучие доки

Петербургский парламентарий Денис Четырбок предложил снизить налоговую ставку на плавучие доки двое, до 100 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости.

Причина в том, что доки попали под повышение налоговых ставок вместе с предметами роскоши. Господин Четырбок заметил, что повышение затронуло прежде всего небольшие судоремонтные предприятия, а увеличение налоговой нагрузки в данном случае несправедливо. Сэкономленные от снижения налогового бремени средства предприятия смогут направить на развитие судостроения, считает депутат.