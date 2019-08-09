На Дону полицейские обнаружили нарколабораторию на 3 млн рублей

В Ростовской области полицейские задержали местного жителя, который оборудовал помещение у себя на даче в Багаевском районе под нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемого прекурсоры, химические реактивы, лабораторное оборудование, а также более 1,5 кг к продаже синтетического наркотика. Такого количества препарата хватило бы для приготовления 6 тыс. доз, их стоимость составила бы более 3 млн руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических средств в в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст.228.1 УК РФ). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова