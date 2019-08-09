09 августа, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Новороссийское водохранилище будут охранять росгвардейцы

Неберджаевское водохранилище под Новороссийском теперь будут охранять сотрудники Росгвардии. Нововведение вступает в силу с завтрашнего дня, 10 августа, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова мэра города-героя Игоря Дяченко. Ранее за порядком на режимном объекте следили вахтенные работники Водоканала.

«Эти меры — необходимость, так как водохранилище — режимный объект. Люди жалуются, что теперь им невозможно ловить там рыбу. Это так, но ведь безопасность новороссийцев превыше всего», — сообщил Игорь Дяченко. Он также отметил, что объект всегда был режимным.

Андрей Ульченко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя