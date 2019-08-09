Новороссийское водохранилище будут охранять росгвардейцы

Неберджаевское водохранилище под Новороссийском теперь будут охранять сотрудники Росгвардии. Нововведение вступает в силу с завтрашнего дня, 10 августа, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на слова мэра города-героя Игоря Дяченко. Ранее за порядком на режимном объекте следили вахтенные работники Водоканала.

«Эти меры — необходимость, так как водохранилище — режимный объект. Люди жалуются, что теперь им невозможно ловить там рыбу. Это так, но ведь безопасность новороссийцев превыше всего», — сообщил Игорь Дяченко. Он также отметил, что объект всегда был режимным.

Андрей Ульченко