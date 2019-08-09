09 августа, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Согласование проекта космодрома в Нижегородской области идет с трудом

Его создатели приступили к испытаниям.

от

Космодром будет состоять из шести частей: стартовый, технический, гостевой комплексы, пункт управления полетами, и комплекс «огневых испытаний» двигателей и средств посадки, - сообщил гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

Кроме того, он сообщил, что процесс согласования с Роскосмосом идет с большим трудом, но в компании были к этому готовы. Переданные в Роскосмос материалы рассчитаны на Нижегородскую область и если этот вариант строительства космодрома будет согласован, тогда фактически у «КосмоКурса» будет готовый к реализации проект.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Совладелец «ВИП-Стройинжиниринг» останется под стражей Дома ВВСК будут достраивать другие компании.
Госжилинспекция проверила готовность Канавинского района к пуску тепла 40 % многоквартирных домов региона готовы к отопительному сезону.
На «Локомотиве» построят новый спортивный объект Легкоатлетический манеж появится в Канавине.
Пришли за Мочкаевым Глава Нижегородского района Алексей Мочкаев оказался под следствием.
Муницпалитет дополнительно получит 400 млн рублей Депутаты Гордумы в очередной раз изменили параметры бюджета.
Традиционный хоккейный предсезонный турнир стартует в Нижнем Новгороде (0+) На «Кубок губернатора» в Нижний приезжает всё меньше участников.
Профиль пользователя