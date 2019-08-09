Согласование проекта космодрома в Нижегородской области идет с трудом Его создатели приступили к испытаниям.

Космодром будет состоять из шести частей: стартовый, технический, гостевой комплексы, пункт управления полетами, и комплекс «огневых испытаний» двигателей и средств посадки, - сообщил гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

Кроме того, он сообщил, что процесс согласования с Роскосмосом идет с большим трудом, но в компании были к этому готовы. Переданные в Роскосмос материалы рассчитаны на Нижегородскую область и если этот вариант строительства космодрома будет согласован, тогда фактически у «КосмоКурса» будет готовый к реализации проект.