В Курской области остановлено строительство спорных свинокомплексов

Строительство свинокомплексов агрохолдинга «Мираторг» в Фатежском и Поныровском районах Курской области, вызвавшее протест местных жителей, приостановлено. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» врио губернатора Роман Старовойт. Он заявил, что, «строительство велось без разрешительной документации».

На площадке вблизи поселка Верхний Любаж в Фатежском районе, как сообщил глава региона, «по итогам замечаний, вынесенных на собрании сельских депутатов, проект свинокомплекса будет дорабатываться в части снижения воздействия на окружающую среду: все накопители стоков должны быть накрыты пленкой, а сами стоки проходить предварительную сепарацию». Совет депутатов района должен рассмотреть эти изменения в проект на заседании после 26 августа.

В Поныровском районе, у поселка Становое, площадка свинокомплекса совпадает с особо охраняемой территорией урочища «Большой курган» и истока реки Свапы. «По этой охраняемой зоне нужно сводное заключение от администрации Курской области. После этого, ориентировочно в конце августа, на собрании депутатов района рассмотрят изменения в правила землепользования и застройки, а также в генплан»,— пояснил господин Старовойт.

«Курская область уважает компании, инвестирующие в регион, однако развития не будет без строгого соблюдения закона»,— заключил он.

Сергей Калашников