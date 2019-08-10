Стоимость аренды помещений стрит-ритейла в основных торговых коридорах Москвы

Уровень вакантных площадей Средние ставки аренды Улица 2 кв. 2019 Изменение в процентных пунктах к 2 кв. 2018 г. руб./ кв.м /год Изменение (в %) к 2 кв. 2018 г. Мясницкая 4,40% 1,1 п. п. 85 000 6,30% Никольская 6,50% 1,3 п. п. 140 000 -6,70% Большая Дмитровка 2,10% -6,4 п. п. 90 000 0,00% Патриаршие пруды 9,00% 3,2 п. п. 140 000 7,70% Арбат 6,50% 1,3 п. п. 105 000 0,00% Тверская 2,60% -2,0 п. п. 85 000 -15,00% Пятницкая 7,70% 0,6 п. п. 70 000 -12,50% Садовое кольцо 8,50% -1,0 п. п. 70 000 0,00% Петровка 8,70% -2,9 п. п. 150 000 0,00% Кузнецкий Мост 11,10% 1,4 п. п. 155 000 3,30% 1-я Тверская-Ямская 11,00% -3,5 п. п. 70 000 -6,70% Столешников переулок 11,10% 0,0 п. п. 205 000 0,00% Новый Арбат 6,50% -5,7 п. п. 110 000 4,80%