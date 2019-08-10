Стоимость аренды помещений стрит-ритейла в основных торговых коридорах Москвы

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|Уровень вакантных площадей
|Средние ставки аренды
|Улица
|2 кв. 2019
|Изменение в процентных пунктах к 2 кв. 2018 г.
|руб./ кв.м /год
|Изменение (в %) к 2 кв. 2018 г.
|Мясницкая
|4,40%
|1,1 п. п.
|85 000
|6,30%
|Никольская
|6,50%
|1,3 п. п.
|140 000
|-6,70%
|Большая Дмитровка
|2,10%
|-6,4 п. п.
|90 000
|0,00%
|Патриаршие пруды
|9,00%
|3,2 п. п.
|140 000
|7,70%
|Арбат
|6,50%
|1,3 п. п.
|105 000
|0,00%
|Тверская
|2,60%
|-2,0 п. п.
|85 000
|-15,00%
|Пятницкая
|7,70%
|0,6 п. п.
|70 000
|-12,50%
|Садовое кольцо
|8,50%
|-1,0 п. п.
|70 000
|0,00%
|Петровка
|8,70%
|-2,9 п. п.
|150 000
|0,00%
|Кузнецкий Мост
|11,10%
|1,4 п. п.
|155 000
|3,30%
|1-я Тверская-Ямская
|11,00%
|-3,5 п. п.
|70 000
|-6,70%
|Столешников переулок
|11,10%
|0,0 п. п.
|205 000
|0,00%
|Новый Арбат
|6,50%
|-5,7 п. п.
|110 000
|4,80%