Музыкальная дорожка

На этой неделе в российский прокат выходит долгожданный англоязычный дебют многократного каннского лауреата Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Главные роли в картине исполнили Кит Харингтон и Джейкоб Тремблей, а второстепенные — Натали Портман, Сьюзан Сарандон и Кэти Бейтс. Выходу фильма предшествовали продолжительные съемки, чуть ли не бесконечный монтаж и занимающий головы интернет-пользователей факт о том, что Долан вырезал из фильма Джессику Честейн. Тем не менее «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» вышла по-настоящему честной, трогательной и самой личной лентой выросшего вундеркинда. По случаю выхода фильма кинокритик Дмитрий Барченков выбрал самые яркие и запоминающиеся сцены из фильмов Долана, славящихся сочетанием визуальной красоты и отменными саундтреками.

«Воображаемая любовь» / Les amours imaginaires (2010)

Пусть «Воображаемая любовь» и похожа на полуторачасовую запись эфира какого-нибудь из музыкальных каналов, но наблюдать за ее красотой — удовольствие непередаваемое. Можно было бы выбрать и сцену в лесу, и медленные движения под кавер «Bang Bang», но остановимся на вечеринке, отсылающей ко многим художественным произведениям.

«И все же Лоранс» / Laurence Anyways (2012)

Падающие с небес наряды во время поездки главных героев опуса «И все же Лоранс» стала визитной карточкой Долана. Сам же фильм — удивительным образом найденная грань между человеческой драмой и ЛГБТК-манифестом.

«Мамочка» / Mommy (2014)

Вершинное кино Ксавье Долана, за которое режиссер получил приз жюри в Канне. Разорвать сердце способны и отношения между сыном и матерью, и трогательная линия переживающей кризис учительницы, и желание раздвинуть (как в прямом, так и переносном смысле) рамки, сковывающие жизнь. Так называемый ложный финал, озвученный современным классиком Людовико Эйнауди, где наступает катарсис от горечи, заставляет рыдать не переставая. Ведь больнее всего не от того плохого, что у нас есть, а от того хорошего, которого нас лишили.

«Это всего лишь конец света» / Juste la fin du monde (2016)

В основе шестой работы Долана ранняя версия предсмертной пьесы Жан-Люка Лагарса «В стране далекой», излюбленная российской театральной сценой. В «Это всего лишь конец света» еще нет такой лагарсовской ненависти к жизни, но именно оттуда пришло семейное непонимание, которое режиссер возвел в абсолют в своем фильме, где превалируют крупные и сверхкрупные планы — маркеры внутреннего состояния героев. Погружающая открывающая сцена, красочная постельная и, конечно, возрождение знаменитой композиции молдавской группы O-Zone и ностальгическое путешествие в юные годы героя Гаспара Ульеля.

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan (2018)

В «Смерти и жизни Джона Ф. Донована» Ксавье Долан первый раз говорит о своем раннем детском впечатлении — письмах знаменитостям, в числе которых был Леонардо Ди Каприо,— и в первый раз ставит вопрос гомосексуальности звезд ребром. Каждая тема закреплена за своим героем — юным начинающем актером Рупертом (Джейкоб Тремблей) и успешным телеселебрити Джоном Донованом (Кит Харингтон). Довольно простой, но все же важный для автора сценарий здесь приправляется изобретательным монтажом и долановскими музыкальными сценами. Каждая сильна с драйвом и огнем, но особые восторги случатся от встречи матери (Натали Портман) с сыном под до мурашек красивый кавер той самой «Stand By Me».

