В отношении заключенного одной из кировской колоний возбуждено дело о терроризме

Заключенного ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области, расположенной в Кирово-Чепецке, подозревают в содействии террористической деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 205.1 УК РФ.

По данным регионального управления СК РФ, находясь в апреле-июне 2018 года, он уговаривал другого осужденного выехать за пределы страны и примкнуть к международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин