Миндортранс Удмуртии объявил конкурс на перевозку задержанного транспорта

Миндортранс Удмуртии объявил открытый конкурс по определению организаций, имеющих право заключить договор об оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку. Заявки принимаются с 12 августа до 12 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Победители аукциона смогут работать в Воткинске, Сарапуле, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах Удмуртии. От участников торгов требуется наличие в пользовании или собственности земельного участка со стоянкой на срок не менее пяти лет в обозначенный муниципалитетах.