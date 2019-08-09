Зарубежные СМИ: Почему обостряются противоречия между США и Китаем?

США сделали новый шаг в торговой войне с Китаем. Администрация Дональда Трампа приостановила выдачу лицензий на возобновление работы с Huawei. Китайская корпорация находится под санкциями с мая. Источники агентства Bloomberg связывают это с тем, что Китай приостановил закупки сельскохозяйственной продукции США. Противоречия в отношениях США и Китая обостряются, и их можно смело называть торговой войной — так считают почти 90% американских экспертов, которых опросил The Wall Street Journal. Год назад аналитики придерживались более осторожной риторики. Как пресса описывает противостояние США и Китая сейчас? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Агентство Reuters предупреждает: эскалация торговой войны подталкивает США к рецессии. Опрошенные изданием экономисты оценивают вероятность спада американской экономики в течение двух лет в 45%. Обострение напряженности в международной торговле и повышение тарифов увеличивает затраты, разрушает цепочки поставок и уменьшает прибыльность компаний. Это, в свою очередь, влияет на потребительские настроения, а падение расходов ставит экономику на грань рецессии. Но самые большие опасения вызывают действия президента США Дональда Трампа: никто не понимает, на что еще он готов пойти, чтобы заставить Китай сесть за стол переговоров.

Инвесторы бегут из рискованных активов, пишет Financial Times. Они изъяли десятки миллиардов долларов из акций и высокодоходных облигаций. Чем дальше заходит торговая война США с Китаем, тем больше замедляются ведущие мировые рынки, и инвесторы нервничают. В свою очередь, переход капитала в тихие гавани не способствует экономическому росту и дополнительно тормозит рынки.

Китайская пресса смотрит на ситуацию более оптимистично. Как пишет South China Morning Post, торговая война, конечно, существенно портит настроение инвесторов и давит на рынки. Однако признаков полномасштабного финансового кризиса не видно. Об этом говорит хотя бы готовность ФРС снижать ставку. К тому же в основе нервозности рынков лежит неопределенность, а не плохое макроэкономическое положение. Наконец, у авторов материала не вызывает сомнений способность Китая обеспечить устойчивость своей валюты.

Торговая война США и Китая негативно влияет и на российский бизнес. Так, акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже упали почти на 9% после публикации отчетности за первое полугодие. По прогнозу компании, неопределенность на рынках и сокращение производства из-за торговой войны могут снизить спрос на алюминий и во втором полугодии.