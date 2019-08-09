На дорожку

Мэрия Перми выделила свыше 9 млрд руб. на пятилетнее содержание дорог во всех семи районах Перми, однако торги удалось провести лишь на 5,5 млрд руб. Целиком без подрядчиков пока остается Ленинский район. Эксперты считают, что лоты не привлекают соискателей из-за жестких требований к работе. Помимо большого штата сотрудников и современного парка техники, дорожникам нужно оплачивать банковские гарантии и соблюдать требования надзорных органов.



Администрация Перми завершила ряд аукционов на содержание и ремонт дорог в районах города до 2024 года. В состав работ также войдут установка и покраска урн, ремонт колодцев, мойка ограждений, замена бортов, санация швов, укрепление обочин. Работы в большинстве районов поделили на три лота. Ряд торгов не привлек заявок, а за те лоты, в которых появились интересанты, не сложилось конкурентной борьбы и, как следствие, экономии бюджета.

В Индустриальном районе итоги торгов подведены по двум аукционам. На торгах с максимальной стоимостью 336,3 млн руб. единственным участником стало ООО «ДСТ-Пермь». В этот лот вошли участки шоссе Космонавтов, улиц Леонова, Качалова, Стахановской, остановки «Гознак», «9 Мая», «Больничный городок» и другие.

Еще одни торги, стоимостью 26,6 млн руб., выявили победителя — ООО «СК „Уралстрой“». Конкуренцию ему составляло ООО «Зеленый город», но в итоге заявка компании не была допущена. Снижение цены в заявках не превысило 3%.

Третьи торги в Индустриальном районе, максимальной стоимостью 627,5 млн руб., победителя не выявили — единственная поданная заявка была признана не соответствующей требованиям. В данный момент мэрия вновь ищет подрядчика для работы в этом районе — торги состоятся 15 августа.

В Кировском районе контракт на 625 млн руб. получило ООО «СУ-157». В перечень вошли участки улиц Кировоградской, Маршала Рыбалко, Ласьвинской, Калинина и другие. Еще на одни торги максимальной стоимостью 240,7 млн руб. не подано ни одной заявки. Актуальными остаются торги на 238,5 млн руб. Аукцион состоится 14 августа.

В Дзержинском районе по итогам торгов с максимальной стоимостью 303,9 млн руб. победителем признан единственный участник — ООО «Стройград Плюс». В его ведение войдут участки улиц Якутской, Ветлужской, Красноборской и другие. По торгам на 388 млн руб. не было допущено ни одной заявки. Торги на 386 млн руб. состоятся 15 августа.

В Свердловском районе ООО «СУ-157» стало победителем по двум торгам — с максимальной стоимостью 738,1 млн руб. и 777,2 млн руб. ООО «Дортехсервис» получит контракт на 74,9 млн руб.

В Мотовилихинском районе Перми контракты на 599,7 млн руб., 387,5 млн руб. и 415,7 млн руб. получит единственный участник торгов — ООО «ДСТ-Строй».

В Ленинском районе Перми по двум прошедшим торгам стоимостью 950,6 млн руб. и 546 млн руб. не подано ни одной заявки. Аукцион на 541,6 млн руб. пройдет 15 августа.

Работы в Орджоникидзевском районе поделены на два лота. Контракт по обоим на 355 млн руб. и 658,4 млн руб. будет подписан с ООО «БОР». Эта компания единственная подала заявки на участие.

Для обслуживания дорог микрорайона Новые Ляды проведены одни торги максимальной стоимостью 129,4 млн руб. Интерес проявила только одна компания — ООО «Дортехсервис», с которой будет заключен контракт.

Как пояснили “Ъ-Прикамье” в городской администрации, мэрия при размещении муниципального заказа определяет начальную максимальную цену контракта: «Прогнозировать снижение цены контракта сложно, так как в аукционе может участвовать неограниченное количество участников». Торги, не закончившиеся определением победителя, будут объявляться заново. Как уточнили в мэрии, до появления нового подрядчика ремонтные работы ведутся на основе краткосрочных контрактов.

По мнению председателя правления Start City Group, вице-президента СРО «Гильдия пермских строителей» Александра Кашеварова, рынок компаний, занимающихся дорожным содержанием, сокращается, а новым игрокам очень тяжело в него войти. Он подтвердил, что самым сложным для содержания является Ленинский район, так как категория дорог в нем предполагает высокую скорость уборки и вывоза снега, что осложняется автомобильным трафиком. «Требования к подрядчикам ужесточаются из года в год: уборка — это технологически сложный процесс, требующий приобретения большого парка техники, в том числе импортной, структурирование бизнес-процессов и серьезная логистика процессов. Точка входа для новых компаний в этот рынок очень дорогая. К тому же много надзорных органов и жалоб на портале „Управляем вместе“, из-за чего подрядчиков часто штрафуют»,— пояснил господин Кашеваров.

Еще одной сложностью, по его словам, является получение подрядчиками банковских гарантий: их стоимость высока, особенно если необходимые сроки превышают пять лет, как в случае с данными торгами. «Компаниям приходится вкладываться в технику, банковские гарантии, персонал, который может составлять до 1 тыс. человек. Иногородние компании с этим процессом тоже могут не справиться, даже привлекая местных на субподряд. Эта отрасль становится уникальным, очень сложным и тяжелым бизнесом, так как дорожно-строительное направление в настоящее время находится в процессе стагнации»,— заключил господин Кашеваров.

Юлия Сырова