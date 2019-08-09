На Кубани создадут концепцию размещения торговых точек на побережье

До 1 ноября в Краснодарском крае разработают концепцию размещения объектов торговли и услуг. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, она будет учитывать число отдыхающих и их потребности. По словам вице-губернатора Василия Швеца, сейчас не во всех муниципалитетах Кубани уделяется достаточное внимание размещению и внешнему виду торговых точек, а также продуктам и услугам, которые они реализуют и предоставляют. «Необходимо кардинально менять ситуацию и навести на пляжных территориях порядок»,- сказал господин Швец.

По данным администрации, сейчас на муниципальной земле курортов под размещение нестационарных объектов торговли и питания предусмотрено порядка 5,5 тыс. мест. Намного больше точек расположены на краевой и федеральной землях, а также на территориях, находящихся в частной собственности. Как пояснил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, концепция будет определять, в том числе, схемы размещения объектов торговли и услуг, чтобы избегать «товарного соседства».

Михаил Лукашов