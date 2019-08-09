В Удмуртии незаконно вырубили 150 кубометров древесины на 3 млн рублей

Четверых мужчин из Удмуртии и Татарстана подозревают в незаконной вырубке около 150 куб. м древесины в особо защищенной зоне в Завьяловском лесничестве. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 3 млн руб., сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники вывозили срубленные деревья на пилораму с целью дальнейшей переработки и реализации. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ. Суд избрал в отношении двоих меру пресечения в виде домашнего ареста, остальных отпустили под подписку о невыезде.