«Лето еще будет» Метеоролог в эфире “Ъ FM” — о погоде в Москве

В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения. По данным Росгидромета, атмосферный фронт прошел южнее столицы, но «желтый» уровень погодной опасности продержится в Москве до вечера пятницы. На следующей неделе температура в столице вернется в климатическую норму, рассказал в прямом эфире “Ъ FM” ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Действительно ли непогода в пятницу бьет рекорды?

— Рекорд только по атмосферному давлению: днем оно составляло порядка 735 мм ртутного столба, что на 10-12 единиц ниже положенной нормы. Причиной тому циклон, центр которого расположился буквально в 100-150 км севернее столицы.

А циклон – это «барическая яма», это самое низкое атмосферное давление, поэтому метеозависимым людям от этого точно нехорошо.





И, конечно, самый главный сопутствующий фактор этого мощного атлантического циклона по имени Ксавье — ветровой режим. Сейчас столичный регион оказался уже в холодной части этого атмосферного вихря, который барражирует в широтном направлении со средней скоростью 30 км/ч и к вечеру уже уйдет на берега Верхневолжья. Заток холодного полярного воздуха провоцирует порывы ветра до 17-22 м/с.

— До субботы москвичам еще ждать обильных осадков? Или все-таки дождь будет постепенно прекращаться?

— Нет, дождь приобретает такую скоротечную локальную фазу. Основные ливни прошли в ночные часы. Москва — это 10 мм, в столице от 4 до 12 мм фон. Единственное исключение — это Волоколамск, там было 34 мм.

В принципе, ничего экстремального не происходит.

В течение дня — короткие дожди, ветер будет достаточно плотный до позднего вечера. После чего в субботу он поутихнет, станет ниже штормовых показателей, но все равно, поскольку северные румбы сохранятся, он будет еще достаточно плотный, в среднем это 5-10 м/с в субботу, отдельные порывы до 15 м/с.

— В субботу в Москве запланировано много различных мероприятий — например, заезды автозаков нам анонсировали. Что ждать москвичам от погоды?

— В субботу характер погоды будет определяться тыловой частью — облачно с прояснениями. В первой половине дня — кратковременный дождь, максимум до 15 часов, после чего погода пойдет на улучшение. Пока прохладно — всего лишь +17…+20 градусов в лучшем случае. Но в воскресенье погода намного комфортнее, область повышенного давления, станет больше солнца, минимум осадков, небольшой дождь лишь в вечерние часы, и столбики термометров пересекут отметку в +20 и вернутся в свое климатическое русло.

— То есть лето еще будет?

— Лето будет, конечно. На следующей неделе — западно-восточный перенос воздушных масс, атлантическое тепло. Ночью в среднем +9…14, днем — + 18…23, +19…24, что соответствует климатической норме августа. То есть в умеренном, но, тем не менее, летнем варианте.

Беседовал Петр Косенко