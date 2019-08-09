ПГК увеличила объем перевозок в полувагонах на полигоне Горьковской железной дороги

Нижегородский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в июле 2019 года увеличил объем перевозок грузов в полувагонах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 120,2 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос на 11%, до 135 млн т-км.



«Чтобы обеспечить потребности всех наших клиентов, мы тщательно следим за рациональным использованием парка. Например, исключаем сгущенное прибытие и ограничиваем подачу вагонов, если у грузоотправителя есть подвижной состав, простаивающий сверх норматива. Кроме того, наши партнеры начали активно пользоваться «Личным кабинетом», где отслеживают данные о подходе порожних вагонов под погрузку, места дислокации груженого подвижного состава или контролируют время его нахождения под грузовыми операциями. Таким образом они более точно планируют свои операции и влияют на ускорение оборота вагонов. Кроме того, мы начали проводить совещания с представителями Горьковской железной дороги и клиентами на ключевых станциях с целью оптимизации совместной работы», — отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Максимальный прирост к уровню прошлого года продемонстрировали такие номенклатуры грузов, как лом черных металлов (увеличение на 6%, до 83 тыс. тонн) и строительные грузы (увеличение в 8 раз, до 14 тыс. тонн).

Грузы следовали по России в адрес грузополучателей Свердловской и Куйбышевской железных дорог, а также Восточных полигонов.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

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