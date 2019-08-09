10 августа в Краснодаре закроют несколько прилегающих к Красной дорог

10 августа в Краснодаре ограничат движение на участках нескольких улиц, прилегающих к ул. Красной. Запрет на движение по ним будет действовать с 07.00 до 22.00. Коснется он самой ул. Красной, на промежутке от ул. Буденного до ул. Длинной и на ул. Буденного по четной стороне, от ул. Красноармейской до ул. Красной — то есть, до здания городской администрации. Также, как сообщают в пресс-службе мэрии, с этих участков улиц эвакуируют припаркованные автомобили и установят временные дорожные знаки и ограждения.

Ограничения связаны с Днем физкультурника, празднование которого пройдет на Главной городской площади.

Михаил Лукашов