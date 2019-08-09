Архитектору Алексею Полянскому продлили домашний арест

Советский суд Ростова продлил домашний арест бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому на один месяц, до 10 сентября, сообщает ТАСС.

Напомним, бывшего главного архитектора Ростовской области обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Подробнее об уголовном деле Алексея Полянского читайте в материале „Ъ-Юг“ «Ростовским архитекторам построили уголовные дела».

Дарья Голякова