Ульяновские политические активисты намерены поддержать москвичей

В субботу у детского мира в Ульяновске состоится санкционированный пикет ульяновцев в поддержку московского протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в московскую гордуму. Всего ожидается около 10-15 участников акции. Как пояснил «Ъ» заявитель, сопредседатель регионального отделения движения «За права человека» Игорь Топорков, на плакатах будет требование отпустить всех задержанных на несанкционированных акциях и допустить оппозиционных кандидатов до выборов. По мнению господина Топоркова, никаких эксцессов на ульяновской акции не ожидается, поскольку власти в последнее время относятся к публичным акциям достаточно спокойно, а само население политически малоактивно.

Андрей Васильев, Ульяновск