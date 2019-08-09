На пост главы Куйбышевского района Самары претендуют 8 человек

Сегодня, 9 августа, закончился прием документов на пост главы администрации Куйбышевского внутригородского района Самары. Заявки на участие в конкурсе подали восемь человек.

Среди них руководитель управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Алексей Коробков, начальник отдела режима и охраны ПАО «Кузнецов» Валерий Медведев, начальник установки АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» Юрий Байкин, а также начальник управления безопасности аппарата управления филиала ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» Дмитрий Наживов.

Кроме того, на пост главы района документы подали еще четыре безработных – участник конкурса на пост главы Промышленного района Николай Борисов, экс-директор ООО «ААА Авторесурс» Сергей Коротков, экс-директор ООО Научно-производственное предприятие «Контэкс» Александр Ерисов и бывший консультант в министерстве образования и науки Самарской области Сергей Советкин.

Глава администрации Куйбышевского внутригородского района Александр Моргун покинул пост 14 июня. Такое решение было принято на совете депутатов района на основании личного заявления об уходе главы. Господин Моргун возглавил район в 2013 году и некоторое время руководил им одновременно с Самарским районом.

Ани Айвазян