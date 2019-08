В рабочий полдень

Московское лето вынуждает всех переходить на строго углеводную диету, потому что именно так можно легко и быстро восполнить уровень энергии, которой сейчас, в отсутствие солнца, заметно не хватает. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, существуют ли равнозначные альтернативы шоколадкам, халве и зефиру.

Компании по производству здоровых перекусов или доставке сбалансированного питания всегда готовы протянуть руку помощи: особенно тем из нас, кто обычно привык забрасывать в себя печенье и шоколад без счета. Идеологи «полезных» компаний рассказали, что нового появилось этим летом и как лично они справляются с чувством голода.

Компания BioFoodLab, Bite

Елена Шифрина, основатель компании

«Я стараюсь всегда соблюдать режим питания. Если вы не пропускаете завтрак, полноценно обедаете, легко ужинаете, а между основными приемами пищи два раза перекусываете полезными снеками — поверьте, желание срываться на конфеты и шоколадки полностью отпадает. Еще один важный момент — качество той пищи, которую вы употребляете. Я всегда слежу за тем, чтобы в моем рационе были полезные жиры: орехи, растительное масло, авокадо, темный шоколад, семена чиа и льна. Именно они отвечают за чувство сытости, а также содержат незаменимые жирные кислоты, которые при попадании в организм производят вдвое больше энергии, чем углеводы. Парочка снеков Bite всегда в моей сумке, так что если голод внезапно застанет меня — я буду готова.

Наша главная новинка лета — альтернативное молоко в формате 250 мл и в четырех вкусах: миндальное и овсяное молоко Bite, рисовое с кокосом и овсяное с какао Bitey. Они задумывались именно как легкие прохладительные напитки, которые можно взять с собой на прогулку, в поездку или путешествие».

Juicy Food

Тимур Абузяров, бренд-шеф

«Обычно я плотно завтракаю, а если не успеваю, то ем бананы или пью смузи на их основе. Вообще лучше всего утоляет чувство голода белковая пища (куриное филе, говядина, растительный белок) и продукты, которые содержат клетчатку, крупы.

Мы обновляем меню довольно часто, поэтому я его называю “живым”. С каждым годом ассортимент сезонных продуктов в меню увеличивается, появляются такие продукты, как желтые кабачки, фиолетовая капуста, капуста романеско, лисички, различные ягоды и фрукты. Осенью выйдет новое меню, в которое войдут блюда из тыквы, лесных грибов, птицы (дичи), а также десерты из сезонных фруктов. В числе новых блюд: тыквенный суп с яблочным чатни, ризотто с лесными грибами и трюфелем, яблочный мусс с шоколадным крамблом».

«Да Еда»

Максим Коротков, сооснователь

«Я всегда стараюсь под рукой иметь полезный перекус, например стаканчик с овощами, смузи или цезарь-ролл. Выбираю питательный и сытный перекус вместо бесполезного сладкого, после которого уже через полчаса снова хочется есть.

В ближайших планах компании помимо открытия новых корнеров — организовать собственную доставку, которая будет занимать до 20 минут вокруг наших торговых точек.

Кроме того, мы решили запустить собственное производство. Раньше мы работали с контрактными производствами, которые готовили по нашим рецептурам. Лето — это период с низким сезоном в продажах, поэтому это время отлично подходит для качественных изменений в бизнесе».

Perrier

Майя Соловьева, бренд-менеджер

«Не думаю, что себя стоит мучать голодом. Существует огромный выбор здоровой и полезной еды. Но если руки тянутся к печенью и прочим сладостям, я стараюсь заменять их свежими или сушеными фруктами. Я думаю, такие перекусы намного полезнее и можно баловать себя, особо не задумываясь о нежелательных калориях. Хотя моя фигура спокойно позволяет мне съесть и кусочек любимого торта или даже несколько. И, конечно, чувство голода отлично заглушает стакан воды. Поддержание водного баланса организма — мой главный лайфхак красоты и здоровья.

Этим летом мы выпустили воду Perrier с соком. В планах у компании — сделать максимально возможное для того, чтобы эту новинку попробовали как можно больше людей. Мы работаем над тем, чтобы Perrier & Juice можно было купить во всех крупных торговых сетях и онлайн-магазинах. В крупном ритейле проводятся дегустации, и мы также запустили рекламную кампанию в интернете. В этом году мы вышли сразу с линейкой трех вкусов, а в следующем планируем добавить еще один — он будет очень необычным, но в стиле Perrier».

R. A. W. LIFE

Александр Авакян и Сергей Петрищев, основатели бренда

«Сильное, острое чувство голода допускать нельзя, так как есть риск съесть то, о чем потом будете жалеть. Питаться нужно часто — каждые два-три часа, небольшими порциями. Но если вы уже сильно голодны, в первую очередь сначала выпейте стакан воды. Наш организм часто путает чувство жажды с чувством голода. Если же есть все равно хочется, отличный перекус — это сырые орехи: они содержат много белка и правильных жиров, которые насытят вас на какое-то время и обеспечат энергией. И, конечно, не забывайте про натуральные батончики, главное — чтобы в составе не было сахара, такие снеки часто выручают, когда нет возможности для полноценного обеда.

Последние несколько лет мы выпускаем новинки дважды в год — в рамках лимитированных коллекций. Как правило, это сезонные лимитки — к Новому году, например, два последних года мы делали коллаборации с Александрой Новиковой и ее проектом How To Green. Летом мы выбираем вкусы, которые ассоциируются с отпуском и свободой: вот только вышла коллекция, созданная совместно с фэшн-брендом Sorry, I`m not. В оригинальной упаковке, разработанной дизайнерами марки, и c тропическим вкусом — ананас-кокос. Кстати, это прекрасный перекус во время многочисленных летних активностей, будь то велосипедная прогулка, вейк-серф или танцы.

Планы на будущее — использование для производства батончиков новые ингредиенты, которые не содержат добавленного сахара и консервантов, но при этом обеспечивают энергией. Но какие именно, мы не разглашаем: пока это секрет!»

Ирина Кириенко