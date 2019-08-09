В Петербурге и Ленобласти возросла стоимость юридических услуг

Экспертная группа VETA провела исследование стоимости услуг по представлению интересов в судах, организованное Федеральной палатой адвокатов РФ. Как пояснили в организации, подобные исследования проводятся с 2015 года и помогает практикующим юристам аргументированно обосновывать стоимость юридических услуг в судебных инстанциях.

По результатам опроса, стоимость юридических услуг в Петербурге и Ленинградской области за 2018 год выросла — в этом уверены 34% респондентов. 23% опрошенных заявили о соответствии ее размера уровню 2017 года, 12% — о снижении общей суммы, 31% затруднились с ответом. На текущий год повышение стоимости прогнозируют 24% опрошенных, снижение — 9%, без изменений — 19%, остальные 48% не определились с ответом.

Согласно данным исследования, средняя стоимость услуг по представление интересов в суде первой инстанции составила 308,5 тыс. рублей. Минимальная — 70 тыс. руб., максимальная — 700 тыс. руб. При этом самая «дорогая» категория — это налоговые споры (в среднем 468,7 тыс. руб.). Наименьшая средняя стоимость у административных дел — 202,9 тыс. руб.

В свою очередь, средняя стоимость услуг в апелляции составляет до 70% цены первого этапа разбирательства, в кассации — 51%. В первом случае она составила 210,3 тыс. руб., в кассации — 156 тыс. руб. Налоговые споры в этом сегменте также лидируют по цене со средней стоимостью 248,5 тыс. и 221,2 тыс. руб. соответственно. Аутсайдер в апелляции — административные споры (119,5 тыс. руб.), в кассации — дела о взыскании задолженности (114,3 тыс. руб.).

Что касается гонораров адвокатов, то в Петербурге и Ленобласти, как выяснили эксперты, в отличие от большинства изученных региональных рынков, как и в Москве распространена почасовая оплата услуг. По данным опроса, она составляет от 3,5 тыс. до 16,4 тыс. руб. в час в зависимости от должности юриста.

Отметим, что исследование в Петербурге и Ленобласти было проведено при партнерстве адвокатского бюро «Румянцев Лигал».