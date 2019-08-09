В отношении руководства АО «Силикатчик» может быть возбуждено уголовное дело

Управление Росприроднадзора по Ульяновской области передало в Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР для решения вопроса об уголовном преследовании руководства АО «Силикатчик» (производство кирпича) материалы своей проверки по факту слива канализационных вод на земли гослесфонда. Об этом сообщил в своем ответе на запрос региональных СМИ руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин.

Как выяснилось, с осени прошлого года канализационные воду поселка Силикатного стекают в лесной массив в следствие того, что злоумышленниками была украдена чугунная канализационная труба, принадлежащая заводу и ведущая на очистные сооружения. По данным Росприроднадзора, в декабре 2018 года в отношении АО «Силикатчик» было возбуждено административное дело, а в мае 2019 года АО «Силикатчик» было признано виновным «в порче земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами» В суд направлен иск о возмещении ущерба зеленым насаждениям в размере 2,1 млн руб. .

АО «Силикатчик» аффилировано с бывшим председателем правительства региона, известным в регионе бизнесменом Александром Майером. В августе 2017 года предприятие по иску УФНС признано банкротом и в отношении него введена процедура наблюдения.

Сергей Титов, Ульяновск