Volkswagen превратит Tiguan в купе-кроссовер

Компания Volkswagen может превратить кроссовер Tiguan в купе-кроссовер, сообщает Auto Express со ссылкой на шеф-дизайнера немецкого автопроизводителя Клауса Бишоффа.

По информации издания, такой вариант рассматривается для поддержания интереса клиентов к автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания на фоне появления серийных электромобилей.

Ожидается, что купе-кроссовер Volkswagen Tiguan будет таким же практичным с точки зрения пространства в салоне и объеме багажника, что и текущее поколение модели. Сохранится в линейке и удлиненная модификация Allspace. Дизайн новинки могут выполнить в стилистике модели SEAT Formentor, представленной в 2019 году.

В основе следующей генерации Tiguan, который должен выйти в 2022 году, ляжет модернизированная платформа MQB. Автомобиль оснастят гибридными моторами с 48-вольтовой электрикой, а также системами беспилотного вождения уровня Level 4 (автопилот роботизирован настолько, что все делает сам, но сохраняется возможность управления автомобилем человеком) и сделают спортивную модификацию Tiguan R.

Напомним, текущее поколение Volkswagen Tiguan выпускается с 2016 года. В России кроссовер стоит от 1,5 млн руб.