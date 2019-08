Farfetch купили холдинг New Guards Group, управляющий марками Off-White и Heron Preston

Сегодня ночью стало известно, что компания Farfetch поглотила итальянский холдинг New Guards Group, базирующийся в Милане. Сумма сделки составила $675 млн. Известно, что сооснователь холдинга Давид Де Гиглио останется на позиции CEO компании. Основанный в 2015 году холдинг New Guards Group управляет такими марками, как Off-White, Palm Angels, Marcelo Burlon County of Milan, Heron Preston, Alanui, Unravel Project и Kirin Peggy Gou. New Guards Group запустили Off-White в 2014 году, Palm Angels — в 2015 году, Heron Preston — в 2017-м. В результате этого приобретения специалисты Farfetch получат доступ к дизайну, производству, созданию и развитию брендов, что позволит выйти за рамки технологических инноваций и глобальной дистрибуции.

Кроме того, стали известны результаты оборота товаров глобальной платформы в сегменте люкс Farfetch во втором квартале — $488 млн, а прибыль составила $209 млн.