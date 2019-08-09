Миха Мевля может стать восьмым игроком «Зенита», перешедшим в «Сочи»

Словенский защитник ФК «Зенит» Миха Мевля на следующей неделе может перейти в футбольный клуб «Сочи». О высокой вероятности такого трансфера сообщает Championat.com.

Если переход 29-летнего футболиста состоится, то он станет уже восьмым игроком «Зенита», пополнившим этим летом состав новичка Российской премьер-лиги. Напомним, ранее в «Сочи» перешли принадлежащие петербургскому клубу, но выступавшие в аренде Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев и Дмитрий Полоз, а также игравшие в «Зените» в прошлом сезоне Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.