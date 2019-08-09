На Ставрополье в этом году в 136 населенных пунктов проведут Интернет

До конца этого года 136 населенных пунктов Ставрополья с численностью населения до 1 тыс. человек обеспечат доступом в интернет, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сейчас в сельских территориях ведется развитие сотовой связи и создание инфраструктуры для доступа к высокоскоростному интернету. К настоящему времени покрытие сотовой связью составляет 98%.

До конца 2021 года в регионе высокоскоростным интернетом обеспечат более 1 тыс. социальных учреждений. Сейчас 253 медицинских учреждения Ставрополья имеют доступ к интернету.

Дарья Голякова