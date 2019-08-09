Мэрия Тамбова запретила акцию в поддержку московских протестов

Власти в Тамбове не согласовали пикет в поддержку московских протестов, который планировали провести 10 августа активисты местного штаба Навального. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщила координатор штаба Диана Рудакова.

Активисты планировали пикет на 50 человек. «Нам отказали, у нас было судебное заседание в Ленинском райсуде, которое мы проиграли. По иску был вынесен отказ 8 августа. Апелляцию конечно же будем подавать, это важно для ЕСПЧ»,— сказала госпожа Рудакова.

Она отметила, что штаб дважды сообщал мэрии о намерении провести пикеты в двух местах в центре Тамбова и оба раза получал отказ. Поэтому активисты собираются в субботу провести в Тамбове одиночные пикеты, которые не требуют согласования.

Сергей Калашников, Андрей Прах