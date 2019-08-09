В Самаре осужденный получил еще один срок за нападение на сотрудника колонии

09 августа, пятница
В Самаре отбывающий наказание в исправительной колонии №5 получил дополнительный срок за нападение на инспектора, сообщает областная прокуратура.
Как установил суд, осужденный, отбывающий наказание за разбой, в помещении камерного типа ударил кулаком в лицо инспектора колонии, проводящего досмотр заключенных.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ. Виновный получил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.