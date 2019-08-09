Курорты Краснодарского края посетило в 2019 году около 9 млн туристов

С начала этого года на курортах Краснодарского края отдохнуло уже около 9 млн туристов. Об этом на заседании межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса региона сообщил вице-губернатор Василий Швец.

По его словам, в текущем году увеличена общая протяженность благоустроенной береговой полосы, оборудованы места для купания маломобильных групп населения и детей, на большинстве пляжей Анапы, Геленджика, Сочи, Новороссийска и Туапсинского района – бесплатный wi-fi. Всего, по словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Светланы Балаевой, этим летом к эксплуатации допущено свыше 450 пляжей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Василий Швец напомнил, что набережные и пляжи должны быть закрыты для проезда автомобилей. Вице-губернатор поручил региональному минкурортов создать паспорта 30-ти маршрутов джиппинга и создать реестр перевозчиков.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в минувшем году депутаты Законодательного собрания края приняли закон, который регулирует услуги джипинга на Кубани. В документе прописано, что все трассы, по которым туристы посещают на внедорожниках экскурсию, должны быть обустроены, техническое состояние машин — проверяться утром и вечером, а водители и экскурсоводы должны иметь определенный стаж и специальную подготовку. Все это, по мнению законотворцев, необходимо, чтобы обезопасить туристов и определить зону ответственности тех, кто оказывает услугу. «Депутатский корпус в пределах своей компетенции делает так, чтобы системно повлиять на отдельные протекающие в крае процессы, связанные с отдыхом людей и их безопасностью», - прокомментировал ситуацию спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Также он отмечает, что увеличение туристического потока на курортах Краснодарского края сказывается на объеме налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет региона. Так же, по его словам, с курортного сбора на конец июля краевой бюджет уже получил 87 млн руб.

Василий Хитрых