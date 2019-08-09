На Урале приставы выплатят 129 тысяч рублей за сорванную поездку в Сингапур

Жительница Екатеринбурга отсудила у свердловского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) более 129 тыс. руб. за сорванную поездку в Сингапур. Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, в июле 2018 года женщина купила билеты, оформила визу, оплатила проживание в отеле. В аэропорту «Домодедово» выяснилось, что в отрешении нее возбуждено исполнительное производство из-за долга по транспортному налогу на 38,5 тыс. руб.

Вернувшись в Екатеринбург, женщина полностью погасила долг, а после подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ведомства 72 тыс. руб. в счет стоимости билетов, более 10 тыс. за оформление визы и 66 тыс. руб. — за гостиницу. В суде установили, что истец понес убытки из-за того, что его не уведомили об исполнительном производстве. В итоге требования удовлетворили частично, взыскав с УФССП более 129 тыс. руб. Ведомство пыталось обжаловать решение, однако суд оставил его без изменений.