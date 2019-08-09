Челябинское УФАС завело два дела на регоператора по обращению с отходами

Челябинское УФАС России завело два дела в отношении ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке обращения с отходами. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, регоператор незаконно отказывается вывозить отходы после уборки дворов и очищать камеры мусоропроводов.

В челябинское УФАС поступили заявления от 17 граждан и нескольких управляющих компаний на то, что ЦКС отказывается вывозить мусор после уборки дворовых территорий. Регоператор говорит, что эти отходы не являются ТКО. Специалисты антимонопольного ведомства проанализировали законодательство и пришли к выводу, что ветки, растения и другой мусор, который остается после субботников и ежедневной уборки дворников, учтены при определении норматива накопления ТКО, поэтому «Центр коммунального сервиса» обязан вывозить эти отходы на полигон.

Также жители жалуются, что с весны ЦКС отказывается вывозить мусор из мусороприемных камер в многоквартирных домах. По мнению регоператора, мусоропроводы не являются площадками накопления ТКО. Челябинское УФАС России полагает, что «Центр коммунального сервиса» не прав и должен возобновить работу по очистке мусороприемных камер.

В отношении ЦКС челябинским УФАС возбуждены два дела, они будут рассмотрены 20 августа.