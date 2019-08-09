В Самаре пройдут акции в поддержку московских протестов

Пикет солидарности с Москвой пройдет в субботу в 14:00 (MSK+1) на площади Героев 21-й Армии в Самаре. Его проведут самарские сторонники Алексея Навального и представители регионального отделения Либертарианской партии. Об этом “Ъ-Волга” сообщил секретарь отделения Либертарианской партии России по Самарской области Борис Федюкин.

На акции предполагается собрать не менее 50 человек. Активисты будут добиваться освобождения политических заключенных, прекращения их уголовного преследования и допуска кандидатов на выборы в городскую думу Москвы. Кроме того, участники пикетов выступят за отставку мэра Москвы Сергея Собянина, главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, вице-мэра Натальи Сергуниной и силовиков.

«В эти дни поступали две заявки на проведение пикетов от частных лиц. Им было отказано по разным причинам и представлены альтернативные варианты. В итоге активисты отказались от проведения пикетов»,– прокомментировали “Ъ-Волга” в городской администрации.

Массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ. Две несогласованных акции прошли 27 июля и 3 августа.

Георгий Портнов