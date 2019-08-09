Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепте компактного транспортного средства, представленном автомобильной компанией.

В последнее время в урбанистике активно используется новый термин — «последний километр» или «последняя миля» — в зависимости от того, какая система измерения расстояния принята в той или иной стране. Но в данном случае важно не само расстояние, а принцип.

Известно, что с тем количеством автомобилей, которое есть в современных мегаполисах, а особенно в их центральной части, последние уже не справляются. Во многих крупных городах центральные улицы и площади вообще закрыты для автомобилей. То есть гражданам тот самый «последний километр» после того, как машина вынуждена остаться на паркинге, надо либо топать пешком, либо воспользоваться общественным транспортом, либо же применить на данном участке какое-то личное транспортное средство, но более компактное.

Именно такое представила на днях компания Audi. Называется оно Audi e-tron Scooter. Внешне напоминает скейтборд, к которому в передней части прикреплена ручка, как у самоката. Но здесь она не для того, чтобы рулить, а для того, чтобы за нее держаться. Вторая рука, по замыслу инженеров и дизайнеров, остается свободной, чтобы посылать соседям по транспортному потоку предупреждающие сигналы. От себя добавим, что в этой свободной руке ездок будет, конечно же, держать смартфон. Что окажется небезопасным, потому что Audi e-tron Scooter развивает скорость до 20 км/ч. Запас хода на одной батарейке составляет 20 км. Весит изделие 12 кг. В сложенном состоянии его можно катить за собой, как чемодан на колесиках. У Audi e-tron Scooter есть ножной тормоз с гидроусилителем, ходовые огни и стоп-сигналы. Цвет транспортного средства черный или серый, но за дополнительную плату его можно декорировать хоть деревом, хоть карбоном.

Пока это концепт, но уже в следующем году эту альтернативу автомобилю можно будет приобрести у официальных дилеров Audi. Цена Audi e-tron Scooter составит порядка €2 тыс.