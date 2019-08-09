Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!



Фото: пресс-служба

Строители всегда находятся в авангарде созидательных сил нашего общества. Успешно решая самые ответственные и сложные задачи, вы вносите весомый вклад в укрепление национальной экономики.

Одним из главных критериев социально-экономического развития региона является состояние жилищного строительства. В число основных целей национального проекта «Жилье и городская среда» входит обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, устойчивое сокращение непригодного для проживания фонда, увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

Решение приоритетных государственных задач во многом зависит от вашего профессионализма, компетентности, активной жизненной позиции.

Строительная отрасль в настоящее время переживает масштабное реформирование, связанное с переходом от долевого строительства к проектному финансированию. Необходимость перемен назрела, и они должны быть осуществлены. На данном этапе чрезвычайно важно сохранить работоспособность строительного комплекса, соответствующим образом доработав законодательство, регулирующее сферу жилищного строительства.

Воронежские строители не раз доказали, что им по силам воплощение в жизнь проектов любого уровня сложности. Уверен, что профессионализм, мастерство, многолетние традиции работников и предприятий строительного комплекса Воронежской области станут залогом устойчивой работы отрасли, а возведенные объекты будут добротными, красивыми и удобными для жизни. Пусть в построенных вами домах будет уютно и тепло!

Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал немало славных страниц в историю не только нашего города, но и всей страны. Сегодня молодое поколение продолжает лучшие традиции, заложенные нашими ветеранами.

В этот праздничный день от души желаю вам, дорогие строители, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

член Совета Федерации

С.Н. Лукин