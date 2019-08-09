АМС Polska требуют привлечь к субсидиарной ответственности на 4,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий Анжерского фанерного комбината (Кемеровская область) Елена Бокарева подала в арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 4,6 млрд руб. польскую компанию АМС Polska SP.ZOO, а также ООО «Промстройсервис» и бывшего гендиректора комбината Сергея Титова.

В своем заявлении Елена Бокарева указывает, что инвестиции на строительство комбината в объеме 4,3 млрд руб. реально поступали в компанию. Однако комбинат не был построен и введен в эксплуатацию. Кредит на строительство комбината предоставил польский банк MBanks S.A. Кредитные средства предназначались на оплату работ подрядчика Wiedemann Polska SP.ZOO (его правопреемник по подрядным работам — ООО ПСП «Редокс») на проектирование, строительство и эксплуатацию производства по выпуску фанеры из березы.

Однако при инвентаризации имущества АФК выявлено, что фактически строительство объектов и закупка оборудования произведена на 2,5 млрд руб. «Документы, подтверждающие расходование 1,8 млрд руб. на строительство комбината в материалах дела о банкротстве отсутствуют. Из имеющейся документации следует, что эта сумма, полученная АФК была израсходована на неизвестные цели, не связанные со строительством комбината»,— сообщает конкурсный управляющий. Эти средства также не были направлены на расчеты с кредиторами. При этом, как отмечает Елена Бокарева, ни Wiedemann Polska, ни «Редокс» «фактически никаких работ по строительству АФК не выполняли, что не помешало компаниям подписать совместно с Сергеем Титовым документы о том, что ими якобы выполнены работы на 4,3 млрд рублей».

Строительство АФК мощностью 60 тыс. куб. м в год являлось приоритетным инвестиционным проектом в сфере освоения лесов. В апреле 2017 года АФК признан банкротом. В июле прошлого года власти Кузбасса сообщали о том, что на базе АФК может быть создано фанерное производство. Инвестором назывался красноярский холдинг «Экология ресурсов». В настоящее время в отношении холдинга подан иск о банкротстве от ООО СК «Мост».

Оксана Павлова