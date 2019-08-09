09 августа, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

BMW отзывает в России 22,2 тыс. автомобилей

Компания BMW отзывает в России 2,2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается моделей 5-Series и 6-Series, проданных с июня 2003 года по август 2010 года. На указанных автомобилях может появиться коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, что может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности. В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.

Для устранения выявленных неисправностей официальные дилеры BMW проверят точку отвода и доработают ее в соответствии с результатами проверки. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя