BMW отзывает в России 22,2 тыс. автомобилей

Компания BMW отзывает в России 2,2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается моделей 5-Series и 6-Series, проданных с июня 2003 года по август 2010 года. На указанных автомобилях может появиться коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, что может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности. В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.

Для устранения выявленных неисправностей официальные дилеры BMW проверят точку отвода и доработают ее в соответствии с результатами проверки. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.