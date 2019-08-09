Квартал возле бизнес-центра «Салават Юлаев» готовят под застройку

Администрация Уфы дала разрешение ООО «Горстрой» на разработку проектов планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева. На территории площадью 50 га располагаются бизнес-центр «Салават Юлаев», НИИ «Солитон», административные и производственные здания, а также строящийся ЖК «Лайт». Компания должна предоставить проект в Главархитектуру в течение 18 месяцев.

По данным kartoteka.ru, в Уфе зарегистрировано только одно ООО «Горстрой» — компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. принадлежит Павлу Бейзерову. Специализируется на сносе и разборке зданий. Господин Бейзеров сообщил “Ъ-Уфа”, что разрешение было выдано не его компании.

Влада Шипилова