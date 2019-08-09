«Не все проблемы решаются кнутом»

Сколько денег выделяет государство на то, чтобы сделать российские дороги качественными и безопасными? Когда произойдет обещанное техническое переоснащение Российской Госавтоинспекции? И как в ГИБДД собираются повышать правовое сознание участников дорожного движения? На эти и другие вопросы ведущему “Ъ FM” Марату Кашину в программе «Экономика дорожной безопасности» ответил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

— Давайте начнем с общей оценки ситуации: как сейчас дела обстоят с аварийностью на дорогах, если понаблюдать за динамикой, скажем, за три-пять лет? Есть ли повод для оптимизма?

— Здесь можно, наверное, даже и не три-пять лет взять, а более длительный период. С 2012 года мы наблюдаем устойчивое снижение количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них. За этот период удалось снизить количество погибших с 36 до 18 тысяч — это очень хороший результат.

Наблюдается снижение количества ДТП и в этом году – так, по итогам полугодия мы отмечаем снижение количества ДТП и раненых на 2-5%.

Но самое главное, что по погибшим снижение достигло практически 8%, что тоже очень хорошо для полугодия.

— Сразу возникает вопрос: благодаря чему это происходит?

— Здесь трудно выделить какую-то одну причину и определить приоритеты. Скорее всего, это эффект комплексного воздействия на систему безопасности движения в результате реализации федеральной целевой программы повышения безопасности движения, а сейчас уже федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это комплексный подход, включающий улучшение инфраструктуры и качества дорог, повышение требований к водителям, совершенствование подготовки водителей, улучшение медицинского обеспечения, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

И в комплексе это дает результат.

— Итак, существует национальный проект «Безопасные и качественные автодороги», его частью является федеральный проект «Безопасность дорожного движения» — сложная конструкция. Расскажите, что является конечной целью проекта, на какой срок он рассчитан?

— Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и, как вы совершенно правильно отметили, его составляющая — федеральный проект «Безопасность дорожного движения», один из четырех федеральных проектов, составляющих БКД, рассчитанный на период до 2024 года. Основной целью федерального проекта является сокращение смертности в ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом, с доведением уровня социального риска — это количество погибших на 100 тыс. населения — до 4 человек. Задача очень сложная, неоднократно уже подчеркивали амбициозность этой задачи. Мы должны выйти на уровень высокоразвитых автомобильных стран с уровнем социального риска 3,5-4 погибших на 100 тыс. населения.

— Федеральный проект — относительно новый формат. На ваш взгляд, насколько он эффективен? И чем отличается от того, что было раньше?

— Ранее таких форматов не было. Был формат федеральной целевой программы, которая объединяла действия нескольких федеральных органов исполнительной власти и путем объединения федерального и субъектового бюджетов «затягивал», я бы сказал, в деятельность по безопасности движения и субъекты Российской Федерации. На паритетных отношениях были составлены соглашения: сначала федерация давала 70% финансирования отдельных направлений ФЦП, регионы – 30%, впоследствии перешло на 50/50, 30/70, в конечном счете мы рассчитывали, что регионы сами будут вести эту тему уже без федерального вливания. Вторая федеральная целевая программа заканчивает свое действие в 2020 году. Был параллельно запущен механизм приоритетных проектов, буквально несколько лет назад реализовывался приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нацеленный на приведение в нормативное состояние дорог так называемых агломераций — очень крупных населенных пунктов с прилегающими к ним районами. Он показал свою успешность с точки зрения системного подхода и перерос в национальные проекты, рассчитанные на выполнение целей и задач указа президента от 7 мая 2018 года, и определил проектный подход к формированию этих национальных проектов, контролю, реализации и координации их деятельности. И основное отличие федерального проекта — очень продуманная система управления. Начиная с совета при президенте по национальным проектам, проектным комитетом в правительстве, созданном по регулированию вопросов реализации федеральных проектов, проектными офисами, в том числе в Министерстве внутренних дел, и региональными проектными офисами, которые координируются и работают на одну, единую цель. И что важно, за каждым направлением закреплено конкретное должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность.

— Вопрос финансирования хотелось бы обсудить. Часто говорят, что задачи понятны, но денег не хватает. Достаточно ли средств государство выделяет на финансирование федерального проекта? Есть ли прямая зависимость от того, откуда, из каких источников эти деньги предполагается брать?

— На наш взгляд, выделенных средств на настоящий момент вполне хватает. Министерству внутренних дел Российской Федерации доведены средства в объеме 9,3 млрд руб. на текущий год, 10 млрд на следующий год, и почти такая же сумма на 2021 год. На эти средства предполагается осуществить частичное переоснащение подразделений Госавтоинспекции. Мы также планируем провести очень серьезное мероприятие с точки зрения доведения до наших сограждан информации, какая работа проводится в области безопасности движения, чтобы на свою сторону привлечь наибольшее количество людей — чтобы они понимали, зачем делается, как делается, как влиять на нарушителей, как менять свое правосознание, как себя обезопасить при участии в дорожном движении. Часть мероприятий связана с улучшением медицинского обеспечения участников дорожного движения, реагирования на ДТП. Очень важную роль мы отдаем детскому дорожно-транспортному травматизму, планируем усилить и придать импульс движению «Юные инспектора дорожного движения». 45 лет уже этому движению, но его надо поддержать.

— Во многом безопасность дорожного движения, состояние дорог в том числе, зависят от региональных властей: насколько они расторопны, тратят ли деньги на то, на что они были выделены, или затыкают ими какие-то другие дыры свои в бюджетах. Справляются ли регионы, на ваш взгляд? Можете ли вы привести примеры, где с этим хорошо обстоят дела, а где — не очень?

— Конечно, по-разному дела обстоят. И работая в рамках национального проекта, мы видим это по нескольким индикаторам. Один из них — приведение дорог в нормативное состояние. Другим индикатором является снижение смертности в ДТП.

К сожалению, такие регионы, как Тамбовская, Томска, Ивановская, Архангельская, Пензенская, Сахалинская, Тверская, Калининградская области, Республика Марий Эл отличились в текущем году пока в худшую сторону.





Они не только не добились снижения количества погибших в ДТП, но произошел даже рост количества летальности в ДТП, что нас очень тревожит. Почему это происходит? Причины разные. Если взять инфраструктурную часть, то нас не устраивают темпы ремонта и содержание дорог, приведение их в нормативное состояние с точки зрения внедрения мероприятий по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта предлагали оснастить все нерегулируемые пешеходные переходы на многополосных участках дорог лежачими полицейскими, раз средства фотофиксации имеют отложенный эффект, но иначе реально снизить скорость перед пешеходными переходами невозможно. Мы предлагали разделить осевыми ограждениями многополосные участки дорог, чтобы предотвратить встречные столкновения. К сожалению, объемы и темпы работ тоже недостаточные. Осветить пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, локальные участки, где имеются места концентрации ДТП, то же самое – и объемы, и темпы работ недостаточные, особенно в тех регионах, которые я назвал. Что касается медицины, мы видим, что, к сожалению, очень сильно разнятся условия для обеспечения нормальной помощи участникам дорожного движения. Скорые помощи приезжают несвоевременно, районные больницы не оснащены в достаточной мере оборудованием и медикаментами, которые необходимы для оказания помощи.

— Очень много писали и говорили, что скоро Госавтоинспекцию ждет серьезное переоснащение: закупят новые патрульные автомобили, системы видеофиксации, упоминались приборы для контроля качества дорог и экспресс-тесты для того, чтобы ловить пьяных водителей. Расскажите, когда все это появится.

— Что касается патрульного транспорта, соответствующие конкурсные процедуры уже завершены, уже начаты поставки в регионы. В текущем году мы планируем закупить более 4 тыс. патрульных автомобилей — это серьезный вклад, транш в общее наше дело, и надеюсь, что до декабря все объемы будут доведены до территориальных подразделений Госавтоинспекции. Кроме того, мы закупаем приборы контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог и эксплуатационным состоянием транспортных средств — будем контролировать этими приборами не только ровность, поперечные и продольные уклоны, откосы, высоту ограждений, но и коэффициент сцепления, что очень важно для безопасности…

— Это же зависит от качества асфальта?

— Конечно.

— Какие предъявляются требования к новым патрульным машинам? Чем они будут отличаться от тех, что есть? Какие, может быть, новые приборы, новое оборудование будет установлено?

— Мы закупаем автомобили с высокими динамическими качествами, чтобы они могли работать в разных скоростных режимах, также мы предусматриваем дополнительную энергообеспеченность этих автомобилей, поскольку в них сейчас устанавливаются и видеорегистраторы, и фото-, видеофиксаторы, и балки, и громкоговорители, и радиостанция — очень много оборудования, которое обычная энергосистема автомобиля не выдерживает. Поэтому еще одно требование к патрульному полицейскому автомобилю — дополнительный аккумулятор. Поэтому наши машины будут отличаться от серийных. Кроме того, мы их оснащаем дополнительно медицинскими укладками по договоренности с Минздравом для оказания первой помощи максимальному количеству пострадавших в ДТП.

— Мы сейчас говорим о закупках для всей страны? Или это только Москва?

— Нет, мы говорим о закупках во все регионы нашей страны.

— Сейчас нередко видишь инспекторов на разных автомобилях – у кого-то получше, у кого-то поскромнее. Так будет и дальше?

— Мы в настоящее время остановились на двух автомобилях – это Skoda и УАЗ. Они приняты на вооружение в Министерстве внутренних дел, поэтому мы считаем, что они полностью отвечают задачам дорожно-патрульной службы.

— Какие-то новые приборы появятся в распоряжении инспекторов ДПС? Например, приборы контроля дорог, о которых вы рассказываете, были раньше?

— Они не являются новыми и эксклюзивными, речь идет о том, что их просто не хватало, поэтому мы дооснащаемся этими приборами и обеспечиваем их своевременную проверку и исправную работу.

— Давайте о социальных проектах поговорим. ГИБДД пытается привлечь внимание граждан к проблемам безопасности движения, каким образом вы это делаете?

— Да, это очень интересная составляющая часть федерального проекта. У нас этом направлении несколько работ предусмотрено. Первое — проведение социальных кампаний в средствах массовой информации в различных формах — это и подготовка специальных роликов информационно-пропагандистского характера по соблюдению скоростного режима, по правильному поведению на автомобильных дорогах, по правильной перевозке детей в автомобилях, пользованию детскими удерживающими устройствами; очень интересная акция планируется в перинатальных центрах и родильных домах, где мы обучаем молодых родителей правильно переводить, перевозить ребенка в первые дни его жизни. Это будут обучающие программы в 30 субъектах Российской Федерации, где проблема с младенческой смертностью в ДТП есть. А в дальнейшем каждый субъект эти программы и обучающие материалы получит.

— А кто эти тренинги будет проводить? Будет приходить инспектор и обучать?

— Мы заказываем услугу, оплачиваем ее — тренинги будут проводить специально подготовленные люди. Они даже уже проводят эти тренинги — акция уже началась. Наши сотрудники также будут участвовать, но со своей профессиональной точки зрения. Мы друг друга будем дополнять в этой акции: профессиональные педагоги, профессиональные медики, которым мы вкладываем информацию о ДТП, о рисках, о причинах получения травм, а они уже своим доступным языком профессионально доносят до родителей те методы оказания помощи, предотвращения осложнения ситуации.

— Раньше много было социальной рекламы на телевидении, а сейчас кажется, что таких роликов стало меньше. Они вернутся на телевидение? Или их будут показывать, в основном, в подразделениях ГИБДД или где-то в специальных местах?

— Нет, мы планируем размещать эти ролики в центральных средствах массовой информации. Это будут не только телевизионные ролики, они будут адаптированы для демонстрации и в кинотеатрах. Кроме того, создаются и аудиоролики для радио. Целая сеть, рассчитанная и на взрослых, и на детей.

— Много сейчас говорят о том, что в последние годы меняется культура участников дорожного движения в лучшую сторону. Всегда в качестве примера приводят тот факт, что пропустить пешехода на нерегулируемом перекрестке стало нормой для водителей, хотя еще лет пять назад было совсем иначе. Каким образом происходит правовое воспитание водителей? Здесь больше кнут работает — повышение штрафов и так далее? Или надо просто больше объяснять, больше рассказывать?

— Я бы не сказал, что здесь работает кнут. По крайней мере, каких-то цифр, подтверждающих, что кратно возросло количество лиц, привлеченных за непредоставление преимущества в движении пешеходу, мы не видим. Но я надеюсь, вы тоже свидетель, что пешеходные переходы по-другому совершенно стали смотреться: появилась разметка, появились контрастирующие дорожные знаки, освещение пешеходных переходов. И лично у меня даже при подъезде к переходу всегда возникает какое-то уважение к этому месту и желание пропустить пешехода. Но просто нужно время, я думаю, для этого. Не все решается кнутом, а в данном случае — просто элементарным красивым обустройством места перехода.