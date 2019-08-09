Объявлен конкурс на строительство кафе и амфитеатров на набережной Перми

Администрация Перми объявила электронный аукцион на строительство зданий и сооружений на территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы».

Как указано в техническом задании, подрядчику необходимо будет построить лекционный павильон в лаунж-зоне площадью 142,4 кв. м, амфитеатр площадью 1418,1 кв. м со встроенными помещениями, сценой, смотровой площадкой, панорамное кафе площадью 141,87 кв. м, склад у администрации площадью 100,97 кв. м, спорткафе площадью 338,09 кв. м, склад хозяйственный площадью 118,2 кв. м, большой и малый амфитеатры в спортзоне, лестничные марши, площадки общей площадью 587,7 кв. м, подпорные стенки, а также выполнить каптаж родника. Все работы необходимо завершить к 30 ноября 2020 года.

Максимальная цена контракта определена в 166,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 16 августа.