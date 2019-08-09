Стадион в Орле планируют реконструировать за 225 млн рублей к 2021 году

Губернатор Орловской области Андрей Клычков своим постановлением утвердил проектно-сметную документацию на строительство многофункционального спортивного комплекса. Он должен быть возведен в ходе реконструкции стадиона имени Ленина. Строительство предполагается в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», уточнили в облправительстве. Общая сметная стоимость работ - более 225 млн руб., в том числе средства областного бюджета – более 13 млн руб. и около 212 млн руб. - федерального. Строительство рассчитано на 2019-2021 годы.

По проекту, спорткомплекс включает большой спортивный зал (54,3 на 36 м) с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. В нем можно играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой. Зал также предусмотрен для занятий единоборствами – дзюдо, самбо, спортивной борьбой. В комплексе запланировано размещение раздевалок для спортсменов, тренерских, судейских комнат, медицинского кабинета, инвентарных, помещений инженерного назначения, узла связи, комментаторских, блока для взятия допинг-проб, а также административных помещений стадиона. Реконструкция предполагает возможность проведения тренировок по нескольким видам спорта одновременно, для чего пространство зала делится на три части. Общая площадь здания – 5,5 тыс. кв. м.

Владимир Зоркий