Продажи недорогих лекарств начали падать впервые за три года

В первом полугодии 2019 года продажи в аптеках недорогих лекарств (от 50 до 500 руб.) начали падать, следует из отчета DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”. Это произошло впервые за последние три года.

Больше всего снизились продажи дешевых лекарств стоимостью до 50 руб., на 7,1%. При этом реализация более дорогих товаров (от 500 руб.), наоборот, повысилась на 7,8%. Одна из возможных причин такой ситуации — инфляция. Часть лекарств просто переходит в более дорогой сегмент. Есть и другие проблемы, в частности, нежелание производителей выпускать недорогие лекарства.

О том, почему недорогие лекарства уходят из ассортимента, читайте в материале “Ъ” «Дорого, как в аптеке».