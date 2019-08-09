В Удмуртии появятся четыре центра цифрового образования «IT-Куб»

В Удмуртии создадут четыре центра детского цифрового образования «IT-Куб». В 2020 году центр появится в Ижевске — его разместят на базе ИжГТУ, к 2021 году — в Глазове, Сарапуле и Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики

«"IТ-Куб" будет работать по шести направлениям: "Программирование на Python", "Программирование на Java", "Мобильная разработка", "Системное администрирование", "Цифровая гигиена и работа с большими данными", "Базовые навыки программирования на C-подобных языках". На площади 600 кв. м расположатся лекторий, коворкинг и технические помещения»,— говорится в сообщении пресс-службы. Субсидия для оснащения центра предоставляется региону в рамках нацпроекта «Образования».