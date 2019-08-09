Благоустройством уфимского сквера «Волна» занялась структура службы исполнения наказаний

Управление строительства №3 ФСИН России, которое в июле было отобрано мэрией Уфы генеральным подрядчиком ремонта и благоустройства уфимского сквера «Волна» в микрорайоне Затон, передает работы в сквере на субподряд. Со структурой ФСИН ранее был заключен договор на ремонт сквера стоимостью 95 млн руб. Теперь управление строительства намерено заключить с подрядчиком ремонта контракт стоимостью 88,5 млн руб., который предусматривает асфальтирование, замену сетей водопровода и канализации, а также благоустройство сквера до 15 ноября текущего года.

Тендер проводится в виде закупки у единственного поставщика. В проекте договора сообщается, что это вторая очередь ремонта сквера.

Год назад мэрия заказывала ремонт этого объекта на 55,56 млн руб. Контракт тогда получила компания «Уралагротехсервис» Расима Зарипова. Подрядчик должен был также заменить асфальт, уложить тротуарную плитку, установить скамейки и урны, обустроить детскую площадку, спортивный городок, провести озеленение, установить камеры и сделать ремонт тропы здоровья.

Сквер «Волна» — одно из специально отведенных в Уфе мест для проведения митингов и акций.

Майя Иванова