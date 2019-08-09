Срок конкурсного производства в отношении «Мотовилихи» снова продлен на полгода

Арбитражный суд Пермского края продлил конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» еще на шесть месяцев. Отчет конкурсного управляющего Виталия Шемигона будет рассмотрен 16 января следующего года.

Необходимость продления срока конкурсного производства господин Шемигон обосновывал тем, что процедура оценки имущества предприятия до сих пор не завершена, соответственно, оно не реализована. Кроме того, судом не рассмотрены по существу ряд споров в рамках процедуры банкротства. ПАО«Мотовилихинские заводы» находится в конкурсном производстве с марта прошлого года. Всего в реестр кредиторов, по данным конкурсного управляющего, внесены требования на сумму 17,4 млрд руб.