Совладелец «ВИП-Стройинжиниринг» останется под стражей Дома ВВСК будут достраивать другие компании.

Нижегородский областной суд отказался смягчить меру пресечения арестованному в начале июля совладельцу «ВИП-Стройинжиниринг» Сергею Дегтяреву. Он обвиняется в мошенническом хищении денег при строительстве оборонного завода имения 70-летия Победы.

Следствие считает, что руководство «ВИП-Стройинжиниринг» вывело 255 млн рублей входе строительства оборонного завода имени 70-летия Победы. Второе предъявленное бизнесмену обвинение связано с причинением дольщикам недостроенных объектов ООО «Волго-Вятская строительная компания» ущерба на сумму более 200 млн рублей. В 2017 году компания была признана банкротом.

Судебное заседание по просьбе Дегтярева прошло в отсутствие прессы, поскольку, по мнению предпринимателя, СМИ искажают информацию о процессах, в которых он участвует.