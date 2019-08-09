09 августа, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Совладелец «ВИП-Стройинжиниринг» останется под стражей

Дома ВВСК будут достраивать другие компании.

от

Нижегородский областной суд отказался смягчить меру пресечения арестованному в начале июля совладельцу «ВИП-Стройинжиниринг» Сергею Дегтяреву. Он обвиняется в мошенническом хищении денег при строительстве оборонного завода имения 70-летия Победы.

Следствие считает, что руководство «ВИП-Стройинжиниринг» вывело 255 млн рублей входе строительства оборонного завода имени 70-летия Победы. Второе предъявленное бизнесмену обвинение связано с причинением дольщикам недостроенных объектов ООО «Волго-Вятская строительная компания» ущерба на сумму более 200 млн рублей. В 2017 году компания была признана банкротом.

Судебное заседание по просьбе Дегтярева прошло в отсутствие прессы, поскольку, по мнению предпринимателя, СМИ искажают информацию о процессах, в которых он участвует.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Согласование проекта космодрома в Нижегородской области идет с трудом Его создатели приступили к испытаниям.
Госжилинспекция проверила готовность Канавинского района к пуску тепла 40 % многоквартирных домов региона готовы к отопительному сезону.
На «Локомотиве» построят новый спортивный объект Легкоатлетический манеж появится в Канавине.
Пришли за Мочкаевым Глава Нижегородского района Алексей Мочкаев оказался под следствием.
Муницпалитет дополнительно получит 400 млн рублей Депутаты Гордумы в очередной раз изменили параметры бюджета.
Традиционный хоккейный предсезонный турнир стартует в Нижнем Новгороде (0+) На «Кубок губернатора» в Нижний приезжает всё меньше участников.
Профиль пользователя