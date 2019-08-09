Объем вкладов в банках УрФО вырос на 3%

За шесть месяцев 2019 года объем вкладов в банках Уральского федерального округа (УрФО) вырос на 3% — до 498,6 млрд руб., сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Общая сумма застрахованных вкладов в самостоятельных кредитных организациях УрФО на 1 июля составила 570 млрд руб.

Наибольший рост отмечен в банках, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — на 5,7% и в банках Тюменской области — на 5,5%. В структуре вкладов в банках УрФО наибольший объем приходится на банки Свердловской области (57,5%). На банки Челябинской области — 17,9%, Тюменской — 16%, ХМАО — 8,4%, Курганской — 0,3%. Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) в банках УрФО оценивается в 251,8 тыс. руб. При этом больше всего средний размер вклада в ХМАО (425 тыс. руб.).

По итогам первого квартала 13 банков УрФО повысил процентные ставки по рублевым вкладам, три — снизили, семь - оставили без изменений. Средний уровень ставок по рублевым вкладам в 1 млн руб. на год в составил 7% годовых. По состоянию на 1 июля в системе страхования вкладов УрФО состояло 35 банков: 23 кредитных организаций обладали правом на привлечение средств физлиц, в 12 проводились ликвидационные процедуры.