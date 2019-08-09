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Отправлена в отставку замминистра экологии Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении от должности заместителя министра экологии Челябинской области Лидии Рахимовой. Соответствующий документ размещен на сайте областного правительства.

В постановлении отмечается, что Лидия Рахимова ушла в отставку по собственной инициативе. Она работает в должности заместителя министра экологии с 2016 года. С июня прошлого года госпожа Рахимова курировала управление государственной экспертизы регионального минэкологии.

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